Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Wieder unter 900 Corona-Patienten

Kreis Mettmann Die Zahl der Corona-Patienten liegt um rund 100 unter der von Anfang November. Innerhalb der zurückliegenden 30 Tage hat es 64 Todesfälle gegeben.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 894 Infizierte. Das sind 21 weniger als am Sonntag. Zum Vergleich: am 8. November waren 989 Corona-Patienten gemeldet. Von den aktuell Erkrankten leben in Erkrath 67 (-1; 7 Neuererkrankungen, 8 genesen), in Haan 68 (+8; 18 Neuerkrankungen, 10 genesen), in Heiligenhaus 55 (-4; 4 genesen), in Hilden 89 (-12; 3 Neuerkrankungen, 15 genesen), in Langenfeld 68 (-1; 1 genesen), in Mettmann 75 (+10; 12 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Monheim 52 (-1; 1 Neuerkrankung, 2 genesen), in Ratingen 147 (-15; 15 genesen), in Velbert 220 (-8; 2 Neuerkrankungen, 9 genesen) und in Wülfrath 53 (+3, 3 Neuerkrankungen).