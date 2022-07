Boxen : Tuncel kämpft für sein Comeback

Der Monheimer Profiboxer Ercan Tuncel arbeitet nach seiner schweren Knieverletzung am Comeback – auch mit Einheiten unter Wasser. Foto: Tuncel

Monheim Der Monheimer Profiboxer Ercan Tuncel arbeitet täglich daran, die Folgen seiner schweren Knieverletzung zu beseitigen. Er will noch dieses Jahr in den Ring zurückkehren und hält Oktober für realistisch.

Im März erlitt Ercan Tuncel den Tiefpunkt seiner bisherigen Karriere. Wenige Tage vor dem Kampf im Mittelgewicht (bis 72,6 Kilogramm) gegen den Deutschen Remigius Syka verletzte sich der Monheimer Profiboxer im Training schwer. Die niederschmetternde Diagnose: Tuncel erlitt einen Riss seines rechten vorderen Kreuzbandes und einen Bruch seiner rechten Kniescheibe. „Bis heute erlebe ich eine sehr schwierige Zeit, die mit vielen Rückschlägen verbunden ist. Ich arbeite jeden Tag hart, um so schnell wie möglich wieder in den Ring zurückzukehren“, betont der Profi.

Die Verletzung markierte den bislang größten Einschnitt in Tuncels Karriere. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Monheimer bereits zwei Jahre zuvor keinen einzigen Kampf bestreiten. Dadurch blieb dem 29-Jährigen die Chance verwehrt, an seine Erfolge gegen den Bosnier Edis Dzambas (24) und den Bulgaren Danail Stoyanov (21) anzuknüpfen. „Durch die lange Pause hat sich auch die finanzielle Lage verschlechtert, weil die Suche nach neuen Sponsoren immer schwieriger wurde. Für junge Profisportler ist die Situation schon besonders hart“, stellt Tuncel fest. Als weiteres Standbein versucht er, sein Bachelor-Studium in „Business Administration“ an der Uni Düsseldorf abzuschließen.

In der vorlesungsfreien Zeit absolvierte Tuncel ein umfangreiches Reha-Programm in Düsseldorf. Täglich von 9 bis 14 Uhr musste er mehrere Übungen unter Anleitung bestreiten. „Ich bin mit Krücken in die Reha gekommen, aber jetzt kann ich wieder leicht joggen. Definitiv befinde ich mich auf dem Weg der Besserung. Trotzdem haben auch die 18 Wochen nach der Verletzung noch nicht ausgereicht, um das Knie wieder voll belasten zu können“, sagt der Monheimer.

Nach den morgendlichen Reha-Einheiten traf sich Tuncel jeweils mit seinem Trainer Sükrü Asu (54) in der Halle zu weiteren Kraft-Einheiten. „Ich habe sehr viele Übungen im Liegen oder Sitzen geschafft, weil man als leidenschaftlicher Sportler schnell wieder sehr viel Adrenalin ausstößt. Zum Glück hat mich Sükrü irgendwann gebremst, da ich sonst wieder mein Knie überlastet hätte. Wer seinen Körper viel zu stark herausfordert, erleidet neue Rückschläge“, erklärt Tuncel. Seit mehreren Jahren bilden Asu und der Monheimer ein enges Gespann. Auch Schwimmübungen würden das Knie erheblich fördern.