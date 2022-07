Senioren in Langenfeld : Hier gibt’s Programm für Ältere

Langenfeld In der Awo-Begegnungsstätte Siegfried-Dißmann-Haus geht es in einer Veranstaltungsreihe um Bewegung: „Bewegt durch den Tag – gut für’s Alter“.

Die nächste Veranstalung „Bewegt durch den Tag – gut für’s Alter“ kündigt er für Mittwoch, 3. August, 14.30 Uhr, in der Begegnungsstätte Siegfried-Dißmann-Haus der Awo im Treff 111, Solinger Straße 111, an. Die Lauftherapeutin und Nordic Walking Instruktorin Sonja Baur wird mit ihrem informativen Vortrag einen Fokus auf Bewegung im Alter sowie Training von Muskelkraft, Gleichgewicht und Vorbeugung von Stürzen setzen. Im Anschluss wird es Kaffee und Kuchen geben. Angesprochen sind Seniorinnen und Senioren aus Langenfeld . Ein Fahrdienst für Personen mit eingeschränkter Mobilität steht zur Verfügung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Um Anmeldung wird unter der Nummer 02173 4993243 gebeten.

Ein Rückblick: Die erste Veranstaltung in der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt Café am Wald fand großen Anklang. In einem Vortrag informierte Simone Lang von „Kraftpunkt“ in Langenfeld über den Zusammenhang von gesunder Ernährung und Wohlbefinden in der ayurvedischen Lehre. Die Teilnehmer haben ein ayurvedisches Frühstück probiert. Bei der zweiten Veranstaltung im Seniorentreff Richrath hat Ilka Steffens von der Kriminalprävention Mettmann informierte über Betrugsmaschen und gab Tipps zum Schutz vor Alltagskriminalität.