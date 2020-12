Zahlen aus dem Kreis Mettmann : Inzidenz steigt wieder leicht an

Die Zahl der Infizierten steigt wieder leicht an. 117 Corona-Patienten werden im Krankenhaus betreut. Unser Überblick vergleicht die Zahlen von Freitag mit den aktuellen von Sonntag.

Fallzahlen. Am Sonntag verzeichnet der Kreis 915 Infizierte, 16 mehr als am Freitag. Davon leben in Erkrath 68 (-4; 17 neu Infizierte, 21 genesen), in Haan 60 (+8; 13 neu, 5 gen.), in Heiligenhaus 59 (-9; 6 neu, 14 gen.), in Hilden 101 (+1; 10 neu, 9 gen.), in Langenfeld 69 (-5; 15 neu, 20 gen.), in Mettmann 65 (0; 5 neu, 4 gen.), in Monheim 53 (+9; 20 neu, 11 gen.), in Ratingen 162 (+4; 30 neu, 25 gen.), in Velbert 228 (+14; 32 neu, 17 gen.) und in Wülfrath 50 (-2; 4 neu, 4 gen.).