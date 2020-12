Exhibitionist in Monhem : Exhibitionist zeigt sich zwei Mädchen (11)

Die Polizei fahndet nach einem Exhibitionisten, der sich in Baumberg gezeigt hat. Foto: dpa/Fabian Strauch

Monheim Ein unbekannter Mann hat sich am Samstag auf der Sandstraße in Baumberg zwei elf Jahre alten Mädchen in schamverletzender Weise gezeigt. Das teilt die Polizei mit.

(og) Die Mädchen waren gegen 17.30 Uhr zu Fuß auf der Sandstraße unterwegs, als sie von einem Mann aus einem dunklen Auto (audi A 1 oder A3) heraus angesprochen wurden. Als die Mädchen hingingen, entblößte sich der Mann. Die Eltern erstatten Anzeige. Der Mann soll 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. auffällig: ein „Zehn-Tage-Bart“. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02173