Corona-Ticker : Vier Monheimer und ein Langenfelder sind gestorben

Langenfeld/Monheim Die Zahl der Corona-Toten im Kreis Mettmann ist auf 146 gestiegen. Gestorben sind vier Monheimer (zwei 74 und 81 Jahre alte Frauen sowie zwei 74 und 79 Jahre alte Männer) und ein 88-jähriger Langenfelder.

Außerdem gestorben sind laut Kreisgesundheitsamt drei Männer aus Heiligenhaus (68, 80, 90), eine Mettmannerin (88) und ein Wülfrather (94). 973 labortechnisch bestätigte Infizierte verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch, 17 weniger als Dienstag. Davon wohnen in Erkrath 39 (+2 im Vergleich zu Dienstag / 8 Neuinfizierte), in Haan 37 (-4/2), in Heiligenhaus 86 (-7/3), in Hilden 104 (-4/12), in Langenfeld 87 (+4/14), in Mettmann 69 (+1/6), in Monheim 104 (-2/15), in Ratingen 163 (+5/20), in Velbert 222 (-8/13) und in Wülfrath 62 (-4/3).