Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zehn Corona-Todesfälle an einem Tag

Zehn Todesfälle an einem Tag meldet der Kreis Mettmann für Mittwoch. Die Verstorbenen waren im Alter zwischen 68 und 94 Jahren. Teilweise starben sie in Kliniken außerhalb des Kreises.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 973 Infizierte, 17 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 39 (+2; 8 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Haan 37 (-4; 2 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Heiligenhaus 86 (-7; 3 Neuerkrankungen, 8 genesen), in Hilden 104 (-4; 12 Neuerkrankungen, 16 genesen), , in Langenfeld 87 (+4; 14 Neuerkrankungen, 9 genesen), in Mettmann 69 (+1; 6 Neuerkrankungen, 4 genesen), in Monheim 104 (-2; 15 Neuerkrankungen, 13 genesen), in Ratingen 163 (+5; 20 Neuerkrankungen, 15 genesen), in Velbert 222 (-8; 13 Neuerkrankungen, 20 genesen) und in Wülfrath 62 (-4; 3 Neuerkrankungen, 6 genesen).