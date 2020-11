LANGENFELD/MONHEIM : DRK: Blutspenden gerade  jetzt dringend erbeten

LANGENFELD/MONHEIM Etwa 3500 frische Blutspenden braucht der Blutspendedienst West des DRK für sein Versorgungsgebiet täglich. Er versorgt Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie im Saarland mit den nicht lange haltbaren Blutpräparaten, auf die sie nach Unfällen oder krankheitsbedingt angewiesen sind.

Doch regelmäßige Blutspendetermine und Örtlichkeiten fallen während der Pandemie weg, beispielsweise in Firmen, Kollegschulen und Universitäten, aber auch in Mobilen und Trucks. Obendrein wird der Platz, beispielsweise in Schulen, nun für corona-bedingte Maßnahmen gebraucht.

Um lange Wartezeiten und die Ansammlung vieler Menschen auf einmal zu vermeiden, hat sich das DRK für ein Terminvergabesystem entschieden. Wer also spenden will, kann online auf www.blutspendedienst-west.de prüfen, ob seine Wunschzeit noch frei ist und sie dann direkt buchen. Blutspendetermine sind von Kontaktverboten ausdrücklich nicht betroffen, teilt das DRK mit. Allerdings gelten auch hier sämtliche Vorsichtsmaßnahmen: Spender müssen eine Mund- und Nasenbedeckung und den Personalausweis mitbringen. Erstspender müssen zwischen 18 und 65 Jahre alt sein. Nicht spenden dürfen Menschen, die in den letzten 56 Tagen bereits Blut gespendet oder die sich in den letzten zwei Wochen im Ausland aufgehalten haben.