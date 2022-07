Termin im August : Monheim freut sich auf das Fest am Kradepohl

Die Altstadtfunken laden zum Fest. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim In wenigen Wochen, vom 11. bis 14. August, steigt das Schürefest. Die Altstadt-Funken Monheim verwandeln den Kradepohl in der Altstadt wie alle vier Jahre in einen Festplatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Donnerstag und Freitag wird der Biergarten und das Festzelt ab 18 Uhr, Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr geöffnet haben. Neben kühlen Getränken wird Tina Gethmann in der Almhütte ihr kulinarisches Angebot präsentieren.

Auch auf ein tolles Programm können sich alle Gäste freuen. Donnerstag auf der After-Work-Party wird um 19.30 Uhr der Sänger und Gitarrist Philipp Godart auftreten. Am Freitag geht es um 18 Uhr mit dem offiziellen Fassanstich weiter. Sandra Reinhard wird als „alte“ Miss Kradepohl verabschiedet und die „neue“ Miss Kradepohl wird vorgestellt. Im Laufe des weiteren Abends können sich alle Gäste auf den Sänger Torben Klein (20 Uhr) und die Rock Coverband Jim Button’s (21 Uhr) freuen.

Der Samstag steht erstmal im Zeichen der kleinen Gäste. Ab 14 Uhr wird ein Kindernachmittag stattfinden, wozu Familien eingeladen sind. Am Abend geht es mit einem hochkarätigen kölschen Programm weiter. Um 21 Uhr werden erst die Domstürmer und um 22.30 Uhr Miljö jeweils ein Konzert geben.

Ganz besinnlich beginnt traditionell der Sonntag. Um 11 Uhr findet im Festzelt der ökumenische Gottesdienst statt. Anschließend folgt ein musikalischer Frühschoppen auf dem Festplatz. Um 15 Uhr zieht dann der Festumzug durch die Monheimer Altstadt. Der Sonntagnachmittag und Sonntagabend klingt mit Musik der Werstener Music Company und Auftritten der heimischen Monheimer Vereine aus.

Auch die Altstadt-Funken trainieren aktuell an einer besonderen Darbietung. Weitere Infos gibt es schon heute in der speziell für das Fest aufgelegten Festschrift, die im Monheimer Einzelhandel ausliegt. Der Eintritt ist kostenlos.

(dh)