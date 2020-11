Kunstverein : Werke von Pohlmann und Schindler

Langenfeld Die Ausstellung des Kunstvereins ehrt zwei verdiente Mitglieder der Gründerzeit: Norbert Schindler und Karl-heinz Pohlmann. Solange, bis ein persönlicher Zugang möglich ist, haben Kunstfreunde ab sofort die Möglichkeit, ein virtuelles „Preview“ zu bekommen.

Solange, bis ein persönlicher Zugang möglich sei, hätten Kunstfreunde ab sofort die Möglichkeit, ein virtuelles „Preview“ zu bekommen – bei einem Spaziergang am Kunstverein an der Hauptstraße vorbei. Dort gibt ein Schaufensterdisplay einen ersten Einblick in die Ausstellung. Auf www.kunstverein-langenfeld.de oder Instagram Kunstverein_langenfeld.de ist ein virtueller Rundgang möglich. Dort gibt es Bilder und Infos zur Ausstellung. Ein analoger Nachgang sei in Form eines Kataloges zur Ausstellung vorgesehen. Zwei Einzelkataloge seien in Vorbereitung und könnten käuflich erworben werden. Vorbestellung unter: office@kunstverein-langenfeld.de oder bei der Geschäftsführung Beate Domdey-Fehlau, Telefon 0177 425 426 9.