Kühlmaschine wird jetzt angeworfen : Monheims Eisbahn öffnet ab Freitag

So sah die Eislaufbahn im vergangenen Jahr aus. Foto: Spekowius, Thomas

Monheim Unter dem Motto „Polarnacht“ gibt es abendlichen Einkaufsbummel mit Musik. Bis zum 3. Januar steht die Bahn für fünf Wochen zur Verfügung.

(mei) Noch steht die Fläche unter Wasser, aber die Kühlmaschine wird jetzt angeworfen. Die Eislaufbahn auf dem Rathausplatz wird am Freitagnachmittag eröffnet. „Unter besonderer Rücksicht auf die aktuelle Corona-Schutzverordnung ist die Nutzung Kindern bis 14 Jahren mit einer Mund-Nasen-Bedeckung vorbehalten“, sagt Stadtsprecherin Birte Hauke. Bis zum 3. Januar steht die Bahn für fünf Wochen zur Verfügung. Laut Wirtschafts- und Tourismusförderin Estelle Dageroth wird coronabedingt diesmal daneben nicht die beliebte Almhütte aufgestellt, sondern ein Bistro. Gemäß des November-Lockdowns für die Gastronomie werde dieses Bistro anfangs Imbisse nur zum Mitnehmen anbieten.

Um die Kundenströme zu entzerren, den lokalen Einzelhandel zu unterstützen und das vorweihnachtliche Einkaufen für alle so entspannt und sicher wie möglich zu gestalten, organisiert die städtische Wirtschaftsförderung in den kommenden Wochen laut Hauke verschiedene Aktionen. Am Freitag, 27. November, lädt eine Polarnacht zum abendlichen Einkaufsbummel durch die weihnachtlich beleuchtete Innenstadt. An der Alte Schulstraße und der Krischerstraße sind einige Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet und locken mit Rabatt-Aktionen und weihnachtlichen Überraschungen, sagt Citymanagerin Romy Klaubert.

„Für die passende Atmosphäre sorgen am Freitag ab 18 Uhr wandelnde Schneeflöckchen, leuchtende Engel und stimmungsvolle Musik von Jaimi Faulkner, Tim McMillan und Rachel Snow und der Band Who´s Afraid Of The Big Bad Wolf“, ergänzt Citymanagerin Sina Schmidtbauer.