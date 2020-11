Breucker-Stiftung fördert medizinische Therapien : Die Stiftung mit Herz hilft Bedürftigen

Düsseldorf Wenn Unterstützung für medizinische Therapien oder Hilfsmittel benötigt wird, hilft die Breucker-Stiftung. Die Stiftung, die bislang nur wenigen bekannt ist, geht zurück auf den Banker Hans Joachim Breucker.

Die 52-Jährige ist mit Marcel oft in Reha-Einrichtungen oder Hospizen, absolviert Intensivtherapien oder macht mit Unterstützung der Caritas Kurzurlaube. Dort und auch in den Bädern unterstützt sie jetzt ein mobiler Patientenlifter. Bezahlt hat diesen die Düsseldorfer Hans Elsbeth Käte Breucker-Stiftung – die ein Segen sein kann für Menschen, die bei medizinischen Notwendigkeiten auf Hilfe angewiesen sind.

Damit meint der Vorstandsvorsitzende seine Kollegen, die wie er die Aufgabe ehrenamtlich wahrnehmen. Im Vorstand sind Maria Ewers, ehemals Vize-Chefin des Düsseldorfer Sozialamts, der Arzt Rainer Kappes und der Apotheker Jürgen Schulz, der zudem Ressortleiter für individuelle Hilfe ist. Die Prüfung sozialer wie medizinischer Bedürftigkeit sowie Kenntnisse zur Beschaffung der Hilfsmittel sind also auf hohem Niveau gewährleistet. „Ich bin meinen Mitstreitern sehr dankbar für ihr Engagement“, sagt Aengevelt. Man sei eine schnelle Eingreifgruppe, sagt Schulz, „und wenn nötig, entscheiden wir in 24 Stunden im Umlaufverfahren.“

Aengevelt selbst bemüht sich mit dem ihm eigenen Temperament, dass das Geld effektiv eingesetzt wird. So lag der Preis für Marcels Lifter bei einem lieferbereiten Sanitätshaus zunächst bei 5900 Euro. Dann wurden Gespräche mit anderen Sanitätshäusern geführt. Ergebnis: Der Lifter wurde ohne jeden Abstrich bei einem Konkurrenten für 4400 Euro bestellt. „Ich habe daraus geschlossen, dass man nicht davon ausgehen kann, dass sich die Lieferanten gegenüber nachweislich Hilfsbedürftigen besonders preissensibel verhalten – es sei denn in ihre eigene Richtung“, sagt Aengevelt.

Mit Geld muss man umgehen können, Stiftungen in diesen Zeiten ohnehin. Schließlich bringt das Geld auf der Bank eher nichts und wenn man Pech hat, schrumpft das Kapital aufgrund von Negativzinsen. Aengevelt hatte eine andere Idee. Breucker hatte ein Stiftungskapital von 2,8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Für 1,5 Millionen Euro erwarb die Stiftung eine Kita, die von der Diakonie betrieben wird. So etwas passt zu einer Stiftung und hat den Vorzug, langfristig eine sichere Einnahme zu bringen. Nach Abzug einiger Wohltätigkeiten, die der Stifter verfügt hatte, verblieb eine Million Euro an Barmitteln, die Aengevelt unter anderem in lohnenswerte Immobilienfonds steckte.