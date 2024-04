Nach Wasserschaden in Langenfeld Stadt plant Sanierung der Kita Brückentor

(og) Die Stadt Langenfeld wird einen Teil der DRK-Kita Am Brückentor sanieren. Das bestätigt Christiana Schwarz, Referatsleiterin Gebäudemanagement, in einem Pressegespräch. Nach dem der erste von drei Wasserschäden (zwei Rohre, ein Ventil) Anfang Februar bekannt geworden sei, so stellt sie klar, habe die Stadt sofort reagiert, repariert, die Räume trocknen lassen und ein Hygieneinstitut sowie einen Gutachter bestellt. Das Ergebnis: Das Hygieneinstitut, das die Raumluftmessung durchgeführt habe, bescheinigt, dass diese unbelastet sei. Es seien keine erhöhten Werte etwa bei Schimmelsporen festgestellt worden. „Schimmel ist immer in der Luft“, sagt Schwarz. Aber es komme auf die Art und die Menge an und werde im Vergleich zur Außenluft bewertet. Mit ihrer Erklärung reagiert sie auf Vorwürfe, die Stadt würde Eltern und Kitaleitung allein lassen.