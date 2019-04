Langenfeld : Wer soll auftreten bei Langenfeld Live?

LANGENFELD Der Veranstalter der sommerlichen Freiluftkonzerte auf dem Marktplatz und die Rheinische Post lassen abstimmen.

Es ist DAS musikalische Ereignis in der Innenstadt. Im zehnten Jahr wird das Freiluftfestival „Langenfeld Live“ ab dem 10. Juli die Sommerferien hindurch an sieben Mittwochabenden die City beleben. Bei freiem Eintritt spielt dann jeweils ab 18 Uhr eine Band drei Stunden lang vor rund 2000 Zuschauern gratis auf dem Marktplatz. Erstmals dürfen die Fans darüber bestimmen, wer dort rocken darf. Denn anlässlich des Zehnerjubiläums laden die Joko GmbH und der Marketingverbund Kommit als Veranstalter gemeinsam mit der Stadtverwaltung und dem Medienpartner Rheinische Post zum Publikumsentscheid ein. „Toll, dass über all die Jahre hinweg der Marktplatz bei Langenfeld live immer voll war“, sagt Citymanager und Kommit-Chef Jan Christoph Zimmermann. „Egal, ob es knalleheiß war oder zwischendurch monsunartiger Regen runterprasselte: Es kamen immer an die 2000 Menschen aus der ganzen Region. Diese Treue wollen wir mit der Abstimmung belohnen.“

Jule, Papa & the Greyheads Die Coverband spielt klassische Rockmusik, die ihren Ursprung zum großen Teil in den Siebzigern und Achtzigern hat. (www.jpgh.de)

Still at the Basement Die Langenfelder spielen Rockklassiker wie „Wish you were here“ von Pink Floyd, aber auch neuere Stücke etwa von Revolverheld. (www.youtube.com/watch?v=xGRKcLcbiwE)