Autoknacker : Aus Transportern Maschinen gestohlen

MONHEIM Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag an der Mittel- und der Schwalbenstraße zwei Transporter aufgebrochen und daraus Werkzeug gestohlen. Das teilte die Polizei erst am Mittwoch mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aus einem an der Schwalbenstraße abgestellten Nissan NV400 entwendeten die Täter nach Polizeiangaben Werkzeug und Maschinen im Wert von rund 1000 Euro. Mitarbeiter des betroffenen Betriebs stellten den Aufbruch am Dienstag gegen 6 Uhr fest.

Gegen 7.30 Uhr bemerkten Handwerker an der Mittelstraße, dass die Heckklappe ihres dort geparkten weißen Citroen Jumper aufgebrochen war. Laut Polizeibericht stahlen die Täter Werkzeuge sowie Baumaschinen in einem Gesamtwert von rund 8000 Euro. Dieser Transporter habe dort bereits seit dem 22. März gestanden, daher lasse sich die genaue Aufbruchszeit nicht näher eingrenzen.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 02173 - 9594-6350.

(mei)