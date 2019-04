Langenfeld : Unbekannte zerstören Baum auf Gymnasiumsgelände

Ausgehöhlter Kirschbaum musste aus Sicherheitsgründen gefällt werden Eine ganz neue Form des Vandalismus im Zusammenhang mit sinnfreiem Handeln eröffnete sich den Mitarbeitern des städtischen Betriebshofes am heutigen Morgen. Im Bereich des Lehrerparkplatzes des Konrad-Adenauer-Gymnasiums haben sich Unbekannte offenbar mit einer Axt oder einem ähnlichen Gegenstand am Inneren des Stammes einer Zierkirsche (Prunus serrulata Kanzan) zu schaffen gemacht und diesen weitgehend ausgehöhlt (ca. 1,30 Meter hoch und 20 Zentimeter breit). Da etwa ein Drittel des Stammholzes entfernt wurde, war die Standsicherheit nicht mehr gegeben und es wurde die sofortige Fällung veranlasst und bereits durchgeführt. Bei der örtlichen Polizeidienststelle wurde durch den Betriebshof Anzeige erstattet. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Langenfeld unter Tel. 02173/2886310 entgegen. Eine Neupflanzung vor Ort ist in Planung. xxx. Foto: RP/Stadt Langenfeld