Panne an Langenfelder Tankstelle : Diesel in E10-Zapfsäule sorgt für Ärger bei Autofahrern

Die betroffene Tankstelle an der Richrather Straße in Langenfeld. Foto: Stephan Meisel

Langenfeld Diesel statt Benzin - zu dieser Verwechslung kam es an einer Tankstelle in Langenfeld. Nach Verbandsangaben sollen Sicherheitsvorkehrungen derartige Vorfälle verhindern. Der ADAC erklärt die Rechte von Betroffenen.

An einer Star-Tankstelle in Langenfeld hat sich eine folgenschwere Panne ereignet: Ein E10-Tank wurde dort mit Diesel befüllt. Das bestätigte das Mineralölunternehmen Orlen unserer Redaktion. Der Vorfall ereignete sich an der Tankstelle an der Richrather Straße nahe der Innenstadt.

Der Fehler war erst nach etwa zwei Tagen aufgefallen, als sich ein Kunde beschwerte. Daraufhin ließ der Betreiber der Tankstelle die betroffene Zapfsäule sperren. Sie wurde gereinigt und erst vier Tage später, am 3. April, wieder geöffnet. Außerdem wurden Autohäuser und Werkstätten in der Umgebung informiert.

Dass der Vorfall in Langenfeld erst nach zwei Tagen aufgefallen ist, erklärt Jürgen Ziegner mit dem „schweren Stand“ von E10: Das Benzin mit einem Anteil Bioethanol macht nach Zahlen von ZTG nur etwa 14 Prozent am Autokraftstoff-Markt aus.

Kunden, die von dem Vorfall in Langenfeld betroffen sind, sollten sich an den Tankstellen-Betreiber wenden, rät der ADAC NRW. Rechtlich haftbar gemacht werde zwar der beliefernde Mineralölkonzern, doch der Kontakt laufe über den Pächter vor Ort. Mögliche Klagen bei Schäden am Auto hält Pressesprecher Christopher Köster allerdings nicht für aussichtsreich: „Die Beweisbarkeit ist sehr schwierig. Es muss bewiesen werden, dass man zur betroffen Uhrzeit an der betroffenen Tankstelle getankt hat und dass der Schaden ausschließlich vom falschen Kraftstoff kommt. Theoretisch kann man zehn Minuten danach an einer anderen Tankstelle falsch getankt haben.“ Laut ADAC handelt es sich in diesem Bereich um Fälle, die individuell geprüft werden müssen.