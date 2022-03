Konzert-Wochenende in der Hansestadt : „Kasalla“ ersetzt „Uriah Heep“ in Wipperfürth

„Kasalla“ ersetzt „Uriah Heep“ in Wipperfürth

Konzert-Wochenende in der Hansestadt

Die Kölner Kult-Band „Kasalla“ spielt im August in Wipperfürth. Foto: Kasalla GbR/NN

Wipperfürth Nach drei Jahren corona-bedingter Pause soll im August endlich das Konzertwochenende „Wipperfürth Open Air“ an den Start gehen. Max Giesinger kommt, und eine Kölner Kult-Band ersetzt eine britische.

Corona hat die Welt verändert, das gilt nicht zuletzt auch für die Musikwelt – wie die „Wipperfürth Open Airs“ im August auf den Ohler Wiesen. Dort sollten neben dem deutschen Sänger und Liedermacher Max Giesinger eigentlich auch die britischen Hardrock-Urgesteine von „Uriah Heep“ auftreten, deren Auftritte bereits seit zwei Jahren wegen der Pandemie verschoben worden waren. „Nun hat uns die Nachricht ereilt, dass die Band den avisierten Termin am 20. August nicht wahrnehmen kann“, teilt Veranstalter Björn Lange von der Agentur Wunschkonzert aus Nümbrecht mit. Dafür zeigt er Verständnis: „Das kann natürlich passieren in Zeiten, wo man gefühlt nichts mehr planen kann.“ Folgerichtig sei „Uriah Heep“ von den vertraglichen Pflichten entbunden worden; die bereits gekauften Tickets werden dort erstattet, wo sie gekauft wurden.

Dafür kommt jetzt am Samstag, 20. August, die Kölner Kultband „Kasalla“ in die Hansestadt und spielt direkt unterhalb des Radwegs ein komplettes Konzert, versichert Lange. Das sei gleichzeitig der krönende Abschluss des Konzert-Wochenendes, das am Freitag, 19. August, von Max Giesinger eröffnen wird. Beide Konzerte beginnen um 19.30 Uhr.