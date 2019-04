Fußball : Pokal-Aus: Erst ein später Konter schlägt den FCM

Das gibt es nicht: Monheims Trainer Dennis Ruess fand das Aus unglücklich. Und er durfte stolz sein auf sein Team. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Am Ende ging der Traum vom Einzug ins Endspiel des Niederrheinpokals doch nicht in Erfüllung. Der stark auftrumpfende Fußball-Oberligist FC Monheim (FCM) zog sich am Mittwochabend im Halbfinale beim Regionalligisten Wuppertaler SV sehr beachtlich aus der Affäre, schied aber durch eine 1:3 (0:1)-Niederlage aus.

Mittelfeldspieler Tobias Lippold hatte die Gelegenheit auf dem Fuß, das Team von Trainer Dennis Ruess wenigstens in die Verlängerung zu bringen, setzte den Ball jedoch beim Stande von 1:2 in der 88. Minute knapp rechts vorbei. Auf der anderen Seite gelang dem Favoriten in der Nachspielzeit mit dem 3:1 (90.+3) durch Semir Saric die Entscheidung.