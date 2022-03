Mit Online-Marktplatz „LeadRent“ : AEG-Schüler bei Wettbewerb „Jugend gründet“ erfolgreich

Kaarst Die Kaarster Jakob Ahrens, Markus Meinert, Mauritz Orlinski, Nico Stender und Fabian Alexander Roghé haben sich mit ihrem Online-Marktplatz „LeadRent“ für den Wettbewerb „Jugend gründet“ qualifiziert.

Die fünf Schüler besuchen das Albert-Einstein-Gymnasiums in Kaarst und haben ihre Idee im bundesweiten Schülerwettbewerb „Jugend gründet“ in einem Businessplan ausgearbeitet – mit großem Erfolg. Für ihre Leistung wurde das Quintett zu einem von vier Pitch Events eingeladen. Als gleichnamiges Team werden sie ihre Geschäftsidee beim Event „A Digital World – Softwarelösungen für Mensch & Tier“ am 29. März online vor einer hochkarätigen Jury präsentieren.