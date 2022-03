Sparkasse Neuss : Neue Form der Kooperation zwischen Sparkasse und NGZ

Neuss Bereits seit vielen Jahren besteht die Kooperation zwischen der Sparkasse Neuss und der Neuß-Grevenbroicher Zeitung. Dazu wurden täglich Print-Zeitungen an den Standort in der Neusser Innenstadt sowie an zahlreiche Filialen im Neusser Umkreis geliefert. Diese langjährige Partnerschaft wird künftig in veränderter Form fortgesetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit einigen Wochen lesen rund 1000 Mitarbeiter der Sparkasse Neuss ausschließlich digital Zeitung. Um den Weg in die Digitalisierung gemeinsam bestreiten zu können, hat die Rheinische Post im vergangenen Jahr neue technische Lösungen für Unternehmen entwickelt. Dadurch können komplexer werdende Kundenanfragen zeitnah beantwortet und interne Abläufe beim Kunden verbessert werden. Die Sparkasse Neuss ist hochzufrieden mit der Lösung.

Seit einigen Wochen lesen rund 1000 Mitarbeiter der Sparkasse Neuss digital Zeitung. Foto: Sparkasse Neuss

Carsten Proebster, Vorstandsmitglied der Sparkasse Neuss: „Neben den ausschlaggebenden Nachhaltigkeitsaspekten wirkt sich die Digitalisierung auch auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter aus. Die tägliche Tageszeitung kann nun unabhängig vom Arbeitsplatz – Stichwort Homeoffice – durch alle zeitgleich gelesen werden.“

Matthias Körner, Geschäftsführer Rheinische Post: „Die Neuß-Grevenbroicher Zeitung freut sich mit der Sparkasse Neuss einen namhaften Kunden in einem unserer Kernmärkte für unsere Campus-Lizenz gewonnen zu haben. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen.“

Die Rheinische Post Mediengruppe bietet passgenaue digitale Lösungen in Abstimmung mit den Kunden an. Bei Fragen zu unseren digitalen Produkten wenden Sie sich an Thorsten.Wille@rheinische-post.de oder besuchen Sie unsere Homepage unter www.rp-online.de/b2b.

(NGZ)