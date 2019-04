Tischtennis : TTG verabschiedet sich mit klarem Erfolg

Realist: TTG-Teamsprecher Stefan Boll weiß, dass im Sportlerleben nicht alle Träume in Erfüllung gehen können. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der im Aufstiegskampf knapp gescheiterte Verbandsligist beendet die Serie als Zweiter.

Es war der Tiefpunkt der Saison. Weil der Tischtennis-Verbandsligist TTG Langenfeld am vorletzten Spieltag beim großen Rivalen TTC Union Düsseldorf mit 2:9 verloren hatte, musste er die Tabellenspitze an den TTC abgeben und den Traum vom Aufstieg in die NRW-Liga zu den Akten legen. Nun konnten die Langenfelder zwar ihren Saison-Abschluss gegen den Fünften Borussia Düsseldorf III mit 9:4 für sich entscheiden, doch parallel behauptete sich die Union mit 9:0 beim Schlusslicht TTC BW Krefeld.