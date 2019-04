Monheim : Neue Kita entsteht am Monbag-See

Monheim 4,9 Millionen kostet die künftige Kindertagesstätte an der Karl-Heinz-Stockhausen-Straße. Sie wird ein naturnah gestaltetes Außengelände bieten.

Das zweistöckige Gebäude mit der Adresse Karl-Heinz-Stockhausen-Straße bietet Platz für fünf Gruppen, einen Beratungsraum für ein Familienzentrum und einen Mehrzweckraum, der sich durch eine faltbare Trennwand zum (Spiel-)Flur öffnen lässt, so dass ein großer Raum entsteht. Jedes Modul besteht aus dem eigentlichen Gruppenraum, einem Nebenraum, einem Rückzugsraum fürs Mittagsschläfchen und einer Sanitäreinheit. So ist das Raumkonzept theoretisch für eine U3-Betreuung geeignet. Alle Gruppenräume sind nach Süden ausgerichtet, die zwei im Obergeschoss führen zu einem umlaufenden Balkon, der über eine Treppe mit dem Außengelände verbunden ist. „Diese dient auch als Rettungsweg im Brandfall“, erklärt der Architekt Michael Nagy. Sein Düsseldorfer Büro, bns-Architekten, hat auch den Auftrag, die drei Kitas am Düsselweg (neben dem Sojus 7), im Kirberger Hof und Auf dem Maiskamp zu bauen. Anders als die von Nagy entworfenen Holz-Kitas am Mona Mare, an der Benrather und Bregenzer Straße wird diese Kita in Massivbauweise errichtet. „Bei zweigeschossigen Häusern ist der Anspruch an den Brandschutz höher, das wäre zu aufwändig“, so der Monheimer.