Demonstration in Langenfeld : Innenminister sichert Solidarität mit Ukraine zu

Innenminister Herbert Reul (Mitte) und Torsten Muntz nahmen an der Demonstration in Langenfeld teil. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Langenfelder demonstrierten gegen den Krieg in der Ukraine und für den Frieden. Unter den Demonstranten war auch NRW-Innenminister Herbert Reul.

Dieter Braschoss, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Langenfeld, betont, das sich alle Fraktionen im Rat einig seien, die Opfer des Krieges zu unterstützen und ihnen in Langenfeld ein Leben ohne Angst zu ermöglichen. NRW-Innenminister Herbert Reul erinnert an das unvorstellbare Leid der Ukrainer. Er erinnert an die Worte des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj der vor dem Bundestag betonte, dass es um Werte gehe, um Freiheit und Demokratie. Reul nennt den Krieg in der Ukraine einen Angriff auf die internationale Friedensordnung. Die Angriffe auf Zivilisten seien ein Kriegsverbrechen, sagt der Innenminister. Er ist überzeugt, dass am Ende die Menschlichkeit siegt. Wie auch Reul, sichern die Redner aus den Langenfelder Ratsfraktionen der Ukraine ihre Solidarität und Hilfe zu.