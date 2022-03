Münsterbasilika in Mönchengladbach : Friedenskerze als Zeichen der Solidarität entzündet

Mönchengladbach Die katholische und die evangelische Kirche in Mönchengladbach haben bei einem Friedensgottesdienst Friedenslichter entzündet – eine eindrucksvolle Zeremonie.

In der Gladbacher Münsterbasilika wurde am Samstagabend ein Zeichen gegen den Ukrainekrieg gesetzt: Im Rahmen eines ökumenischen Friedensgottesdienstes wurden Friedenslichter angezündet – und die erste Friedenskerze. Rund 80 Besucher nahmen an der eindrucksvollen Zeremonie teil.

Propst Peter Blättler sagte: „Wenn die Waffen sprechen, sind Worte der Vernunft und Gedanken des Friedens kaum noch zu vernehmen. Wenn die Waffen sprechen, ist die Sprache eine andere.“ Blättler beklagte die vielen Toten auf beiden Seiten. Und er erklärte, man könne hier nur innehalten. Der evangelische Pfarrer Andreas Rudolph zündete die große Friedenskerze an, die mit den Nationalfarben der Ukraine geschmückt ist. „Es gibt ganz viele Orte in Mönchengladbach, an denen gebetet wird, und das ist auch gut so“, erklärte Rudolph. Die Friedenskerze drücke Solidarität mit den Menschen in der Ukraine aus. Es gehe darum, „den Gott des Friedens in den Herzen der Mächtigen wachzurufen“. Im Mittelpunkt stand das Versöhnungsgebet von Coventry mit dem immer wiederkehrenden „Vater vergib“. Superintendent Dietrich Denker mahnte: „Geht freundlich miteinander um und vergebt einander.“ Und er sprach über die Versöhnungslitanei von Coventry. Auslöser war die Zerstörung der dortigen Kathedrale in der Nacht vom 14. auf den 15. November 1940. Es gehe nicht nur um den Frieden, sondern auch um Versöhnung, so der Superintendent. Es müsse Schluss sein mit dem Töten, der Angst und der Trauer. Denn mit jedem Blutvergießen wachse der Hass und die Wut. Alles andere als selbstverständlich für einen evangelischen Theologen: Dietrich Denker verteidigte Waffenlieferungen, Boykotte und Sanktionen gegen Russland. Die Botschaft sei, „du hast dich verzockt, Putin“. Sein Appell: „Seien wir solidarisch mit den Menschen auf der Flucht.“ Dann gaben Sabine Wilms und Angela Müller bleistiftgroße Kerzen aus, die angezündet wurden und die das Licht der Friedenkerze noch verstärkten.