Handball, Verbandsliga : SGL-Reserve siegt und verschafft Vielen Spielpraxis

Regionalliga-Kreisläufer Nils Raschke gab in der Verbandsliga-Reserve der SG Langenfeld sein Comeback nach Corona-Infektion. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld In der Handball-Verbandsliga hat die SG Langenfeld II eine Reaktion auf die Klatsche zuletzt gezeigt und den LTV Wuppertal II mit 31:27 besiegt. Es half, dass einige Akteure aus dem Regionalliga-Kader Spielpraxis brauchten und bekamen.

Die Verbandsliga-Handballer der SG Langenfeld II (SGL) erfüllten am Wochenende gleich zwei Aufträge. Einerseits zeigten sie eine Reaktion auf die Klatsche beim Haaner TV aus der Vorwoche (24:36), andererseits verschafften sie vielen Spielern der Regionalliga-Mannschaft wertvolle Spielpraxis. Das Team von Trainer Thorsten Scholl setzte sich am Samstagabend in einem lange spannenden Spiel 31:27 (16:14) gegen den LTV Wuppertal II durch und schob sich am Gegner vorbei auf den vierten Tabellenplatz (22:10 Punkte).

„Hut ab vor der Truppe. Es haben sich alle reingeschmissen, obwohl sie so noch nie zusammengespielt haben“, sagte Scholl nach dem elften Saisonsieg. Der Coach hatte auf gleich vier Spieler aus der an diesem Wochenende spielfreien „Ersten“ zurückgreifen können: Die Kreisläufer Nils Raschke und Ino Ahrens, Torhüter Yorick Wolters und Rückraumspieler Steffen Becker mischten ebenso mit wie Matthias Herff, der eigentlich in der „Zwoten“ beheimatet ist, derzeit aber im Regionalliga-Abstiegskampf aushilft. Raschke gab zudem sein Comeback nach einer Corona-Infektion. „Ich habe es gut überstanden, es fühlt sich so an wie vorher. Ich bin nicht schlapper als sonst“, berichtete er, der gleich viel Spielpraxis erhielt und vier Tore erzielte. Becker wurde etwas weniger eingesetzt, traf aber auch dreimal. Scholl hob zudem Rückraumspieler Lorenz Krayer (5 Tore) hervor: „Er hat echt überzeugt – vorne wie hinten geackert.“

Die SGL, die zeitweise mit drei Kreisläufern auf dem Feld stand, lag meist in Führung. Auch eine Schwächephase nach der Pause, als die Partie zu kippen drohte, meisterten die Langenfelder mit Nervenstärke. So schlugen am Ende auch 15 Tore des besten Wuppertaler Werfers Jan Micus nicht entscheidend ins Gewicht. „Wenn er 15 Tore macht, die anderen aber nur zwölf, kann ich damit leben“, resümierte Scholl.