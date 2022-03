Frau verunglückt in Monheim : Motorradfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Frau verunglückt in Monheim

Bei einem Alleinunfall verletzte sich eine Motarradfahrerin in Monheim schwer. Foto: RP/Feuerwehr Monheim

Monheim Eine 21-jährige Motorradfahrerin ist am Samstagnachmittag, 19. März, bei einem Alleinunfall am Urdenbacher Weg in Monheim Baumberg schwer verletzt worden. Das teitl die Feuerwehr mit.