Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Mehr Corona-Patienten in den Krankenhäusern

Kreis Mettmann 207 neue Infektionsfälle meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Montag. Die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern steigt deutlich, die Inzidenz bleibt nahezu unverändert.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Montag 8732 Infizierte erfasst, 932 weniger als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 699 (15 neu infiziert), in Haan 540 (4 neu), in Heiligenhaus 367 (5 neu), in Hilden 1066 (17 neu), in Langenfeld 1297 (20 neu), in Mettmann 622 (24 neu), in Monheim 841 (26 neu), in Ratingen 1651 (58 neu), in Velbert 1210 (31 neu) und in Wülfrath 399 (7 neu).