Wieder ein Nahversorger in der Langenfelder Langfort : Supermarkt öffnet am Mittwochmorgen

Neuer Lebensmittelladen in der Langfort: Ferhat Kahraman und Cemil Lafci (v. li) räumen noch kräftig Waren in die zahlreichen Regale. Am Mittwoch 7 Uhr öffnen sie das neue Geschäft für die Kunden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Nach fast eineinhalb Jahren Abstinenz gibt es wieder ein Nahversorger Am Stadion in der Langfort. Ferhat Kahraman und Cemil Lafci und ihr fünfköpfiges Team freuen sich auf die Kunden.

Fast eineinhalb Jahre herrschte gähnende Leere in den Räumen des ehemaligen Lebensmittelgeschäfts Am Stadion in Langfort. Ab Mittwochmorgen um 7 Uhr stehen die beiden Geschäftsführer Ferhat Kahraman und Cemil Lafci und ihr fünfköpfiges Team den Bewohnern in Langfort mit einem umfangreichen Sortiment zur Verfügung. Allerdings sei es nicht leicht gewesen, qualifiziertes Personal zu bekommen. „Natürlich bieten wir auch Mehl und Sonnenblumenöl an“, erzählen die beiden mit einem Lächeln im Gesicht.

Noch räumen sie mit ihrem Team die Waren in die Regale des rund 500 Quadratmeter großen Ladenlokals ein. In den Gängen, beleuchtet von energiesparenden LED, findet sich alles, was für den täglichen Bedarf und darüber hinaus nötig ist. „Wir bieten an einer 26 Meter langen Theke frisches Gemüse an“, erzählen die beiden. Daran schließt eine fünf Meter lange Brottheke an. Und danach folgt eine elf Meter lange Frischfleischtheke. „Wir haben einen Betrieb gefunden, der uns mit frischer Ware beliefert.“ Am Ende dieser Theke haben sie eine Minibäckerei installiert, in der sie frische Sesamringe anbieten. Und danach folgt eine elf Meter lange Kühlwand mit verpackten Lebensmitteln, Käse, Wurst, Milchprodukte und Tiefkühlkost. Frisches Obst finden die Kunden draußen an der Außenseite ihres Geschäfts. Und natürlich, da bleiben sie ihren Wurzeln treu, gibt es jede Menge türkischer Spezialitäten. Dazu gibt es Drogerieartikel und Softgetränke ebenso wie ein Bio-Sortiment und orientalische Gewürze.

„Wir wollten immer, dass nach dem Auszug des Netto wieder ein Grundversorger in die Langfort kommt“, sagt der italienische Eigentümer am Montagmorgen in den völlig neu gestalteten Räumen. Man müsse auch an die Senioren denken. Nicht jeder in seiner Altersgruppe sei so fit wie er, sagt der ehemalige Hobbyruderer, der in Venedig geboren wurde. „Die Bewohner von Langfort haben ein Recht auf einen Supermarkt“, ist er überzeugt. Das sieht auch Maklerin Claudia Milde so, die lange nach Betreibern suchte. Und sie sei dankbar, dass der Eigentümer nur einen Lebensmittelmarkt wollte. Andere Interessenten, von der Spielhalle bis zum Büro und anderen dubiosen Angeboten hatte sie viele.

Milde ist überzeugt, dass die Menschen in Langfort das neue Geschäft annehmen. Insgesamt beziffert sie den Einzugsbereich für den neuen Markt auf rund 7000 Menschen – „nicht nur die Bewohner der Langfort werden hier einkaufen“, ist sie überzeugt. Viele Besucher der Freizeiteinrichtungen werden das Geschäft nutzen.