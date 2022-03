Kriegsflüchtlinge : Kindern aus der Ukraine soll zügig Schulbesuch ermöglicht werden

Berlin Aus der Ukraine geflüchteten Kindern und Jugendlichen soll in Deutschland rasch der Besuch von Schulen und Kitas ermöglicht werden. Trotz knapper Plätze soll den Kindern auch ein Kita-Besuch ermöglicht werden.

Darauf drängten am Montag die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) der Kultusministerkonferenz sowie der Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR). Es gehe dabei um „einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu Normalität und Alltag“, hieß es.

„Die Erfahrung mit früheren Fluchtbewegungen lehrt, dass sich bei einem Teil der Geflüchteten der Aufenthalt verstetigt, auch wenn derzeit viele Ukrainerinnen und Ukrainer auf eine baldige Rückkehr hoffen“, erklärten SWK und SVR. Eine frühe Integration in das deutsche Bildungssystem sei aber auch „unabhängig von der Frage nach Rückkehr oder Verbleib wichtig“, erklärte SWK-Mitglied Claudia Diehl, um den Betroffenen ein Alltagsleben in Deutschland zu ermöglichen. Zugleich stärke dies „bestehende Verbindungen zwischen der Ukraine und Deutschland“.

„Der Unterricht kann bei jüngeren Kindern in der Grundschule und den ersten Jahren der Sekundarstufe in den Regelklassen erfolgen“, erklärte SWK-Mitglied Michael Becker-Mrotzek. Dabei sollten die Geflüchteten in etwa der Hälfte der Schulstunden Unterricht auf Deutsch erhalten.