Haushalt Langenfeld : Haushalt: Stadt muss in Rücklage greifen

Die Leichtbauhalle am Winkelsweg soll für die zu erwartenden Flüchtlinge aus der Ukraine wieder reaktiviert werden. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Bürgermeister Frank Schneider wirft der Politik vor, nicht ausreichend zu priorisieren und zu sparen. Marion Prell hat Sondervermögen für Flüchtlinge aus der Ukraine angemeldet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wenn am Dienstagabend der Rat tagt, dann soll dieser den Haushalt beschließen – einen Haushalt, der nicht nur von der Pandemie, sondern auch der Ukrainekrise überschattet wird.

Der Haushaltsentwurf weist in diesem Jahr ein negatives Jahrsergebnis aus: 12.560.364 Euro. Werden die Änderungen, die Dienstag zum Haushaltsentwurf vorgelegt wurden, im Rat beschlossen, steigt das Defizit auf 17.822.696 Euro, die aus der Ausgleichsrücklage genommen werden müssen. Die Summe fällt damit höher aus, als veranschlagt. Das werde sich auch in den kommenden Jahren bis 2025 fortsetzen, zeigt Kämmerer Thomas Grieger in der Haushaltssatzung auf. Er hatte bereits bei der Einbringung des Haushalts gemahnt, sich mit weiteren Projekten zurückzuhalten. Jetzt rechnet er damit, dass bis 2025 die Ausgleichsrücklage mit 64.395.390 Euro in Anspruch genommen werden muss. Bürgermeister Frank Schneider (CDU) als oberster Verwaltungs-Chef kritisiert, dass die Politik sich nicht ihrer Veranwortung stellt und priorisiert.

Info BGL, SPD, Grüne und FDP sind für Livestreaming FDP, SPD, Grüne und BGL stellen in der Ratssitzung den Antrag, in den Haushalt 2022 zusätzlich 65.000 Euro einzustellen, damit das Live-

streaming von Rats- und Ausschusssitzungen fortgesetzt werden kann. Für April lädt die Verwaltung die Fraktionen zu einem Runden Tisch ein, um über die inhaltlichen, organisatorischen und finanziellen Fragen der künftigen Umsetzung zu beraten. Begründung: Die aktuelle Testphase des Livestreamings von Rats- und Ausschusssitzungen endet Ende März. Die Antragsteller sind der Meinung, dass das Angebot des Livestreamings im Sinne einer transparenten und bürgernahen Politik fortgeführt und ausgebaut werden sollte und setzen sich für eine dauerhafte Lösung ein. Am Runden Tisch soll auch über die erweiterte Aufzeichnungsmöglichkeit beraten werden.

Auch die liquiden Mittel der Stadt schmelzen. Veranschlagt mit 28.737.697 Euro werden sie sich je nach Beschlusslage um voraussichtlich 39.378.417 Euro reduzieren. Das führt zu Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren. Denn zum Jahresende wird der Stand der liquiden Mittel bei 17,79 Millionen Euro liegen.

Um Flüchtlinge aus der Ukraine angemessen betreuen zu können, hat Marion Prell, Erste Beigeordnete und für die Flüchtlngsunterbringung zuständig, schon einmal ein Sondervermögen in Höhe von 2,5 Millionen Euro angemeldet, um weitere Räume und auch entsprechende Betreuung (Schule/Kita) gewährleisten zukönnen. Gut 160 registrierte Flüchtlinge aus der Ukraine gibt es aktuell. Das Land habe weitere Zuweisungen angekündigt. „Die Abfrage von dort ist gelaufen. Eine Quote hat man uns noch nicht genannt“, so Prell. Darüber hinaus erwartet die Stadt neun afghanische Ortskräfte. „Die sind für diese Wochen angekündigt“, sagt die Erste Beigeordnete. Prell ist derzeit dabei, zusätzliche Unterkünfte zu organiseren. Die Wilhelm-Würz-Halle wird derzeit umgebaut und kann rund 100 Flüchtlinge aufnehmen. Darüber hinaus wird eine Leichtbauhalle am Winkelsweg reaktiviert. Dort können 50 bis 55 Menschen eine Bleibe finden. „Da es sich meist um Frauen mit kleinen Kindern handelt, die aus der Ukraine kommen, wollen wir die Räume nicht zu eng belegen“, erläutert Prell. Die Ende des Monats frei werdenden Plätze in der Flüchtlingsunterkunft an der Theodor-Heus-Straße (Flutopfer aus Erkrath) müssen erst noch saniert werden, bevor sie genutzt werden können.

Um die Kosten für Flüchtlinge auszugleichen, gibt es eine Gebührenordnung, also ein Entgelt, dass alle Flüchtlinge an die Stadt zahlen, entweder aus einer Berufstätigkeit oder aus der staatlichen Unterstützung heraus. „Das ist gesetzlich festgelegt“, erläutert Prell mit Blick auf einen Gemeinschaftsantrag von Bündnis 90/Die Grünen und SPD. Sie wollen die gerade erhöhte Gebührensätze für anerkannte Flüchtlinge, die eine Arbeit gefunden haben, nicht erhöhen, damit ihre Motivation nicht sinkt. Eine Differenzierung sei juristisch nicht möglich, so Prell.

Was das Sondervermögen angeht, so hoffen Frank Schneider als oberster Verwaltungs-Chef und Kämmerer Grieger auf die zugesagte Unterstützung von Bund und Land, um diese Ausgaben auszugleichen.

Wird der Haushalt verabschiedet, muss der Kreis Mettmann als Aufsichtsbehörde diesen noch genehmigen.