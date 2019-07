LANGENFELD/MONHEIM : Moritz Körners erste Tage im Europaparlament

LANGENFELD/MONHEIM Gut einen Monat nach seiner Wahl ins Europäische Parlament (EP) hat für den Langenfelder Moritz Körner (FDP) die politische Arbeit in Brüssel begonnen.

Vor etwa 20 interessierten Zuhörern schildert der gerade aus dem Landtag verabschiedete FDP-Politiker seine ersten Eindrücke und Erlebnisse. Seit 2017 ist er Mitglied im Stadtverband Monheim der Europa-Union, die in der Kulisse am Berliner Ring ihre Jahresversammlung hatte. „Insgesamt bin ich zwei Wochen im Monat in Brüssel und eine Woche in Straßburg“, erzählt der EP-Neuling. Dabei seien seine Arbeitszeiten zwar nur von Montag bis Donnerstag, aber die An- sowie Abreise und die Arbeit am Wochenende im Wahlkreis seien auch nicht zu verachten, so Körner.