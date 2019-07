Langenfeld : In Richrath starten in den Ferien Straßenarbeiten

In Richrath starten in den Ferien Straßenarbeiten

LANGENFELD Für den städtischen Betriebshof kündigt Leiter Bastian Steinbacher mehrere Straßensanierungen an. Diese starteten bewusst mit Beginn der Sommerferien.

Ab dem 15. Juli werden in zwei Bauabschnitten die Straßen Rietherbach und Augustastraße in Richrath großflächig instand gesetzt. Der erste Bauabschnitt umfasst laut Steinbacher den Rietherbach von Hildener Straße bis Augustastraße sowie die Augustastraße von der Einmündung Rietherbach bis Annastraße.

Die Firma Strabag AG aus Köln führt die Arbeiten aus, sagt Robert Kuschel, der beim Betriebshof die Straßenbauabteilung leitet. Neben der Sanierung der Sinkkästen und den anschließenden Austausch der maroden und welligen Betonrinnensteinanlagen durch Gussasphaltrinnenbahnen stehen laut Kuschel weitere Arbeiten an. „Dazu gehören Ausfräsen von größeren Rissen und schadhaften Bereichen in den Asphalttragschichten, der Einbau neuen Asphalttragschichtmaterials sowie erforderliche Reparaturarbeiten an den Schachtaufbauten.“