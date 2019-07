Monheim : Landesbetrieb vertieft Mulde für Rheinhochwasser

Monheim Der Landesbetrieb Straßen-NRW wird ab August die Mulde im Monheimer Rheinbogen vertiefen.

Der Grund: Durch den Bau der A1-Brücke fehlt in Leverkusen Raum zum Hochwasserschutz. Der Landesbetrieb muss einen Ausgleich schaffen. Doch geeignete Flächen hat er weder in Leverkusen noch in Köln gefunden. Dafür in Monheim auf Grundstücken, die dem Bayer-Konzern gehören. Voraussichtlich ab August werden laut Straßen-NRW-Sprecher Timo Stoppache die Bagger anrollen und die vorhandene Mulde vertiefen. Etwa 20.000 Kubikmeter Erdreich sollen ausgehoben werden, damit der Rheinbogen im Fall eines starken Hochwassers die Fluten aufnehmen kann.