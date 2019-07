Langenfeld : Bei der Karibik-Nacht geht es hoch her

Auf den Bühnen gab es fürs Publikum – wie hier am Galerieplatz – was fürs Auge, aus den Lautsprechern was auf die Ohren. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD Tausende strömen bei der Karibik-Nacht in die Langenfelder City zum Bühnenprogramm mit Cocktails, Imbiss und Feuerwerk. Viele kaufen abends in Läden ein.

Über 8000 Kilometer weit entfernt und gefühlt doch so nah: Die Langenfelder Händlergemeinschaften hatten am Samstagabend zur karibischen Nacht in die Innenstadt eingeladen und tausende Menschen sind gekommen. Sie genießen den warmen Sommerabend und fühlen sich bei Musik, Tanz und Getränken so gut wie nach Jamaika, Kuba, Puerto Rico, Barbados oder Margarita versetzt. Bis 20 Uhr hatten etliche Händler die Geschäfte geöffnet, schon ab 18 Uhr konnten die Besucher – teils mit gut gefüllten Einkaufstaschen – zum Feiern übergehen.

Zwischen Konrad-Adenauer-Platz, Galerieplatz, Marktplatz und Schoppengasse, Solinger Straße und Hauptstraße haben die Festbesucher eine breite Auswahl, und zwar nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch. Dabei gibt es durchaus nicht nur heiße karibische Rhythmen auf die Ohren. Auch Rock und Pop finden zahlreiche Zuhörer. Viele Familien mit Kindern sind am Abend unterwegs, aber auch Junggesellinnenabschiede, die sich am Cocktailstand in Stimmung bringen oder Freundesgruppen, die mit Aperol Spritz zur Musik schwofen.

Info Zwei-Jahres-Rhythmus: 2021 geht es weiter Was Die karibische Nacht fand in der Langenfelder Innenstadt zum zwölften Mal statt, hatte aber 2018 eine Pause eingelegt. „Sonst ist die Veranstaltung immer mit Spielen der Fußballeuropa- oder -welt-meisterschaften kollidiert. Das ist diesmal besser“, sagte Citymanager Jan Christoph Zimmermann. Wann Im Zwei-Jahres-Rhythmus soll die karibische Nacht nun weiterhin stattfinden, die nächste ist also 2021.

Der Langenfelder Marketingverbund Kommit hatte rund 11.000 bunte Blumenketten verschenkt, um das Karibikfeeling noch ein bisschen mehr anzukurbeln. Auch manche Besucher haben sich offenbar beim Blick in die heimische Garderobe ganz aufs Thema einstellen wollen: Mit dem Hawaii-Hemd hat der eine oder andere zwar um mehr als 7000 Kilometer das Ziel verfehlt. Aber an diesem Abend ist ohnehin vor allem „farbenfroh“ der Trumpf.

„Jetzt gönn ich mir erst einmal einen leckeren Cocktail“, nennt eine Besucherin ihr vordringlichstes Ziel bei der Ankunft auf dem Galerieplatz. Die Qual der Wahl zwischen Caipirinha, Mojito und Tequila Sunrise hat nicht nur sie am gut besuchten Cocktailstand. Bei der Auswahl der Speisen darf es für viele indes erstaunlich deutsch bleiben: Auch am Imbisswagen gegenüber der Bar herrscht reger Andrang – nach Original Thüringer Rennsteigbratwurst.

Ganz und gar echtes Karibikfeeling gibt es spätestens ab halb zehn Uhr auf und vor der Bühne auf dem Galerieplatz: Drei Tänzerinnen in mit goldenen Pailletten besetzten Outfits und zwei muskelbepackte Tänzer zeigen mit Tänzen der Karibik, wie sich wahre Leidenschaft in Musik und Tanz ausdrücken lässt. Wer sich den karibischen Klängen am Samstagabend hingeben will, fühlt sich damit fast wie im Urlaub. Lautes „Ah“ und „Oh“ geht auch durch die Zuschauerreihen, als eine weitere Tänzerin mit silbernem Federkostüm und imposantem Kopfschmuck auftritt – die Besucher fordern eine Zugabe.