Fußball : SCR und Baumberg unterhalten

Langenfeld/Monheim Es war zwar nur ein Testspiel, aber der Fußball-Bezirksligist SC Reusrath (SCR) und der Oberligist SF Baumberg (SFB) boten eine ansehnliche und abwechslungsreiche Partie. Am Ende behielten die favorisierten Gäste standesgemäß mit 4:1 (4:1) die Oberhand.

Bereits in der zweiten Minute führte eine Balleroberung des SCR im Mittelfeld zum 1:0 durch Nils Kaufmann. „Das war der Weckruf, denn wir waren wohl mit den Gedanken noch in der Kabine“, fand El Halimi, der in der 19. Minute ein Traumtor seines Mittelfeldspielers Alon Abelski sah: Einen Freistoß aus halbrechter Position spitzelte er zum 1:1-Ausgleich in den linken Torwinkel. Nach einer Ecke ließ Abelski dem starken SCR-Keeper Jean-Pascal Raccardi wenig später per Kopf keine Chance – 2:1 (25.).