Industrieverein Langenfeld : Körner hofft, dass EU aus Impfdebakel gelernt hat

Langenfeld Beim Online-Stammtisch war auch der junge EU-Parlamentarier Moritz Körner zu Gast. Bürgermeister Frank Schneider sorgt sich um zunehmend aggressive Stimmung in der Bevölkerung.

(mmo) Zum Online-Stammtisch des Industrievereins war diesmal der FDP Europa-Abgeordnete Moritz Körner aus Brüssel zugeschaltet. Ein Thema war die schlechte Performance der EU bei der Corona-Impfstoffbeschaffung. Die EU-Kommission, die über keine eigene Kompetenz im Gesundheitssystem verfügte, sollte zwar die grundsätzlichen Fragen regeln, aber die Beschaffung der Impfstoffe sei den einzelnen Ländern überlassen worden, so Körner. Die mit erheblichen finanziellen Mitteln agierenden Mitbewerber (USA, GB, Israel) waren im Vorteil, während die Europäer das Hauptaugenmerk auf die 750 Milliarden-Hilfe für die eigenen Volkswirtschaften gerichtet hätten. Körner verglich die Entscheidungsfindung in der EU mit der inzwischen auch kritisch gesehenen deutschen „Ministerpräsidentenrunde“. Er hoffe darauf, dass die EU daraus gelernt habe, um bei zentralen Krisen zukünftig schneller und effizienter zu entscheiden.

Ein weiterer Gast war der Langenfelder Arzt Dr. Christoph Fliegner, der inzwischen mehr als 1000 Impfungen über seine Hausärztepraxis organisiert hat, städtische Impfaktionen betreut und konkrete Ideen für eine weitere Intensivierung der Impfungen hat, etwa in Langenfelder Unternehmen oder mittels einer großen Stadt-Aktion. Einziges Problem: Der fehlende Impfstoff. „Montags bestelle ich, donnerstags weiß ich, welchen Impfstoff in welchen Mengen ich in der nächsten Woche anbieten kann“, erklärt Fliegner.