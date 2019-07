Skaterhockey : Devils müssen doch noch nach unten blicken

Langenfeld Der Zweitligist überstand die Junihitze mit einer gemischten Bilanz. Auf zwei Siege folgten zwei Niederlagen.

Wer trotz hochsommerlicher Temperaturen unter freiem Himmel Sport treibt, muss auf die Zähne beißen. Wer aber in gepolsterter Uniform etwa Skaterhockey in aufgeheizten Hallen spielt, dem scheint die Leidenschaft mitunter zur reinen Qual zu werden. In der 2. Bundesliga Süd mussten die SG Langenfeld Devils jetzt vier Spiele hintereinander unter besonders schwierigen Bedingungen bestreiten – und sie erreichten eine ausgeglichene Bilanz mit jeweils zwei Erfolgen sowie zwei Niederlagen.