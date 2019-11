Cross-Cup : Grundschulen aus Doveren und Hilfahrt dürfen jubeln

Hückelhoven Cross-Cup: Das Teilnehmerfeld für das Finale 2020 in Heinsberg steht fest.

Am Mittwoch fand der vierte und damit letzte von der Kreissparkasse Heinsberg ausgerichtete Cross-Cup-Vorentscheid der Grundschulen statt. Im Naherholungsgebiet an der Romersmühle in Hückelhoven nahmen acht Schulen teil und versuchten, ein Ticket für das Finale im kommenden Jahr zu lösen.

Mit großem Abstand setzte sich am Ende des Tages die Johann-Holzapfel-Grundschule aus Doveren als souveräner Tagessieger durch. Knapper war das Rennen um den zweiten Platz, den sich beim letzten Vorentscheid die Gemeinschaftsgrundschule aus Hilfahrt sicherte. Beide Klassen freuten sich über den Erfolg und die damit verbundene Teilnahme am Finale 2020. Das findet mit den weiteren sechs qualifizierten Grundschulen aus den Vorentscheiden in Erkelenz, Übach-Palenberg und Wassenberg am 2. April in Heinsberg statt.