Bezirksliga : Im Abstiegsstrudel gefangen

Kreis Heinsberg Bezirksliga: Der TuS Rheinland Dremmen und Sparta Gerderath stehen am elften Spieltag bereits gehörig unter Druck. Mit nur vier und zwei Punkten auf dem Konto ist der Abstand auf das rettende Ufer enorm.

Der TuS Rheinland Dremmen empfängt am Sonntag um 15 Uhr den Tabellenzweiten Alemannia Mariadorf in der Rheinland-Kampfbahn. Und die Land­alemannen reisen als klarer Favorit an. Mit bisher 22 Punkten und einer Torbilanz von 25:14 könnten die Unterschiede gegenüber dem TuS Rheinland – vier Zähler und 8:23 Tore – kaum größer sein. Damit steht das Team von Trainer Redzo Sakanovic bereits gehörig unter Druck, immerhin beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer schon sieben Punkte.

Als Tabellenachter steht Aufsteiger SV Helpenstein wesentlich besser da, sorgte mit zuletzt drei deutlichen Siegen in Folge (3:1 gegen Dremmen, 3:0 in Heinsberg-Lieck, 9:0 gegen Donnerberg) für Furore. Am Sonntag gastiert der SV bei Concordia Oidtweiler. SV-Trainer André Lehnen ist zuversichtlich, dass sein Team auch da bestehen kann. Verzichten muss er wohl auf Robin Langer, der sich gegen Donnerberg eine Knöchelverletzung zugezogen hat. Als alleiniger Tabellenführer reist die Reserve des FC Wegberg-Beeck in den Aachener Süden, wo die DJK Rasensport Brand endlich in die Spur kommen will. Platz elf ist nämlich nun wirklich nicht das, was sich das ehrgeizige Team zu Saisonbeginn vorgenommen hatte: Man wollte „um den Aufstieg mitspielen“. Ob aber am Sonntag die Kraft gegen Spitzenreiter Beeck reicht, bleibt abzuwarten. Schließlich hat „Raspo“ am Donnerstag auf dem Aachener Tivoli im Pokal gegen die Alemannia gespielt.