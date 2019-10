Mittelrheinliga : „Kleesani“ nimmt Düren auseinander

Wegberg Mittelrheinliga: 600 Zuschauer sahen Beecks deutliches 4:1 über den FC. Dabei war das Duo Kleefisch und Hasani nicht zu stoppen.

Seine Schützlinge hatten soeben eine wahre Demonstration geboten, speziell in der ersten Halbzeit ein echtes Feuerwerk abgebrannt. Mit dem 0:3 zur Pause war Düren noch gut bedient – am Ende siegte Beeck 4:1, baute damit seinen Vorsprung an der Spitze auf sechs Zähler aus – und tat auch noch was fürs Torverhältnis. Für Düren war es die erste Niederlage unter Trainer Giuseppe Brunetto – und auch die erste seit über einem halben Jahr.