Fußball : Der Voba-Cup startet in die Zukunft

Vor drei Jahren gewann die Mannschaft des TSV Wachtendonk-Wankum – jetzt wird der Nachfolger gesucht. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Das Turnier um den Wanderpokal der Volksbank an der Niers war jahrelang der Höhepunkt der Saisonvorbereitung der Amateurkicker im Gelderland. Dann kam die Corona-Zwangspause. Am Wochenende startet Auflage Nummer 19.

Das beliebteste Turnier des Fußball-Kreises Kleve/Geldern stand vor dem Aus. Seit drei Jahren befindet sich der Voba-Cup im Trophäenschrank des TSV Wachtendonk-Wankum. Am 28. Juli 2019 gewann der damalige Bezirksligist das Finale gegen den FC Aldekerk mit 3:1. Dann kam die zweijährige Corona-Zwangspause. Und 2020 starb Richard Janßen, der sich als „Mister Voba-Cup“ viele Jahre liebevoll und akribisch um jedes Detail gekümmert hatte – von der Gruppen-Auslosung bis zur Siegerehrung.

Doch inzwischen ist die Zukunft des Wettbewerbs gesichert. Am Samstag, 9. Juli, fällt offiziell der Startschuss der 19. Auflage. Ab 16 Uhr stehen sich im Vorundenspiel der Gruppe 2 die A-Ligisten SV Veert und TSV Nieukerk gegenüber. Neuer Turnierchef ist Gilbert Wehmen vom Kreis-Fußballausschuss, der als Staffelleiter der B- und C-Ligen im Nordkreis die nötige Erfahrung mitbringt.

Turnierchef Gilbert Wehmen und Volksbank-Sprecherin Tina Ganster bei der Gruppenauslosung. Foto: Volksbank an der Niers

Info Insgesamt 2000 Euro für die vier Finalisten Preisgeld Im Wettbewerb um den Voba-Cup können die Kicker auch ihre Mannschaftskasse aufbessern. Der Sieger erhält 1000 Euro, 500 Euro gibt’s für den Finalgegner. Der Drittplatzierte erhält 300 Euro, der Vierte wird für die Teilnahme am Finaltag mit 200 Euro belohnt.

Allerdings ist aller Neuanfang nicht so ganz einfach. Der Voba-Cup im Sommer 2022 fällt eine Nummer kleiner aus als gewohnt. Gerade einmal 15 Mannschaften – 2019 waren es noch 23 Teams – mischen im Pokalwettbewerb mit, der sich an alle Vereine aus dem Geschäftsgebiet der Volksbank an der Niers richtet. Dazu zählen neben dem kompletten Altkreis Geldern auch die Stadt Goch sowie die Gemeinden Schaep­huysen, Rheurdt, Weeze und Uedem. Diesmal bleiben die Kicker aus dem Südkreis unter sich.

Gilbert Wehmen ist fest davon überzeugt, dass es sich um eine einmalige Ausnahme handelt. „Ich gehe davon aus, dass wir schon im nächsten Jahr wieder das volle Programm mit rund 20 Mannschaft fahren. Die eher geringe Beteiligung hat mehrere Gründe. Zum einen war das Turnier wegen der Corona-Pause ein wenig in Vergessenheit geraten. Außerdem ist die Sommerpause in diesem Jahr ungewöhnlich kurz. Da hatten viele Vereine ihre Vorbereitungsspiele bereits abgeschlossen, als die Einladung zum Voba-Cup kam“, sagt Wehmen. Das gilt beispielsweise auch für den Verein des Turnierleiters. Bezirksliga-Aufsteiger Alemannia Pfalzdorf, bei dem sich Gilbert Wehmen als Sportlicher Leiter engagiert, verzichtet diesmal auf eine Teilnahme. Die 15 Mannschaften (von der Kreisliga C bis hinauf zur Bezirksliga) verteilen sich auf folgende vier Gruppen:

Gruppe 1: SV Straelen II (Bezirksliga), SV Herongen, Grün-Weiß Vernum, SV Walbeck (alle Kreisliga A).

Gruppe 2: FC Aldekerk (Bezirksliga), TSV Nieukerk, SV Veert, Union Wetten (alle Kreisliga A).

Gruppe 3: TSV Weeze (Bezirksliga), Arminia Kapellen-Hamb (Kreisliga A), TSV Wachtendonk-Wankum II (Kreisliga B) und VfL Pont (Kreisliga C).

Gruppe 4: SV Sevelen, Spvgg. Rheurdt-Schaephuysen (beide Kreisliga A) und Union Kervenheim (Kreisliga C).

Die erste Runde der Testspiele mit Wettkampf-Charakter geht am Wochenende über die Bühne. Neben dem eingangs genannten Samstagsspiel werden am Sonntag um 15 Uhr folgende Partien angepfiffen: SV Herongen – SV Walbeck, VfL Pont – Arminia Kapellen, Spvgg. Rheurdt-Schaephuysen – SV Sevelen, Union Wetten – FC Aldekerk, SV Straelen II – GW Vernum, TSV Weeze – TSV Wachtendonk-Wankum II.