Kreisliga-Fussball : Topspielwochen für Kückhoven

Kreis Heinsberg (kabo) Beim TuS Germania Kückhoven jagt ein Topspiel das nächste: Nach dem Remis gegen Roland Millich erwartet die Mannschaft von Trainer Dirk Valley nun den FC Wanderlust Süsterseel. Die Begegnung findet – zumindest aus Tabellensicht – auf Augenhöhe statt.

Erst am letzten Spieltag riss die Serie von sechs Siegen beim FC durch die 0:1-Pleite gegen Ay-Yildizspor. Dass die Mannschaft allerdings so lange so weit oben in der Tabelle mitspielt, hat nicht nur in der Liga, sondern auch intern überrascht, erklärt Trainer Roland Robertz: „Wir wissen objektiv einzuschätzen, dass die Situation in der Tabelle für uns neu ist und hätten diese erfolgreiche Entwicklung vor der Saison selbst nicht erwartet – darüber freuen wir uns natürlich umso mehr“. Gegen Kückhoven sieht sich der FC trotz des Senkrechtstarts in der unterlegenen Rolle: Ohne den Anspruch auf einen Sieg will Süsterseel das Spiel „ganz normal“ angehen. „Wir haben nichts zu verlieren und freuen uns auf das Spiel“, meint Robertz, „drei Punkte wären toll, aber wir wissen auch, mit wem wir es zu tun haben“.