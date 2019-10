Fußball : A-Liga: Kückhoven will zurück an die Spitze

In der Fußball-Kreisliga A Heinsberg steht der siebte Spieltag auf dem Programm. Foto: imago sportfotodienst

Kreis Heinsberg Nach den vergangenen zwei Remis muss für den TuS Germania Kückhoven am siebten Spieltag in der Kreisliga A wieder ein Sieg her: Die Mannschaft möchte dem FC Wanderlust Süsterseel die Tabellenführung erneut streitig machen, dazu braucht der TuS aber drei Punkte.

Das dürfte allerdings gerade mit dem Gegner Union Schafhausen II kein Spaziergang werden – der aktuell Viertplatzierte hat in der Saisonbilanz nur einen Sieg weniger als Kückhoven vorzuweisen und möchte sich in der A-Liga weiter behaupten. Im Falle eines Sieges würde Schafhausen sogar gleichauf mit der TuS stehen. Das Ziel der Kückhovener, die Tabellenführung wieder zu erlangen, droht nicht nur an ihrem nächsten Gegner zu scheitern: Der FC Wanderlust Süsterseel darf keinen Sieg aus dem siebten Spieltag bringen, damit der TuS überholen könnte. In die Partie gegen den SV Golkrath geht der FC jedoch als klarer Favorit. Trotz der starken Offensive kämpft der SV aktuell mit dem elften Tabellenplatz, was wohl vor allem der defensiven Leistung geschuldet ist: Mit einem Torverhältnis von 15:13 sind die Stärken und Schwächen der Golkrather deutlich gezeichnet.