Tischtennis : TV Hückelhoven-Ratheim sichert ersten Saisonerfolg

Foto: RP/dpa, abu;cse sab

Erkelenzer Land Tischtennis: Bezirksliga-Damen schlagen TTC Viersen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Wahnemühl

(maw) Der Knoten ist endlich geplatzt. Die Damen des TV Hückelhoven-Ratheim haben in der Damen-Tischtennis-Bezirksliga ihren ersten Sieg eingefahren. Gegen den 1. TTC Viersen, den direkten Tabellennachbarn, gelang am Sonntagvormittag ein für den Abstiegskampf wichtiger 8:6-Heimerfolg. Durch den Sieg hat sich der TV in der Tabelle an Viersen vorbeigeschoben und ist nur noch einen Punkt von den Nichtabstiegsplätzen entfernt.

„Monika Brögger ist superstark“, hatte Ratheims Spielführerin Sabine Stupning vor dem Spiel gelobt. Tatsächlich war Brögger dann auch an vier der sechs Viersener Punkte beteiligt. Das Doppel holte sie an der Seite von Heidi Viereckl in drei sehr knappen Sätzen gegen Anja Rütten und Beate Zilkenat, und auch aus allen drei Einzeln ging sie jeweils mit klaren 3:0-Siegen vom Tisch. Dafür holte Stupning an der Seite von Ute Thönnissen das zweite Doppel. Danach gab es spannende Partien mit packenden Ballwechseln zu sehen, mal mit Siegen der Ratheimerinnen, mal mit dem besseren Ende für die Viersener Mannschaft. Bei Bröggers drittem Einzelerfolg zum 5:6 aus Ratheimer Sicht schien es kurzzeitig, als ob das Spiel kippen könnte. Doch der TV kämpfte sich zurück und holte im Anschluss drei Einzelsiege in Folge, sodass es nach drei Stunden 8:6 stand. In den Einzeln punkteten für Ratheim Stupning (2), Rütten (2), Zilkenat und Thönnissen (2).