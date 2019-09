Fußball : Offensivfeuerwerk zwischen Golkrath und Millich

Aus fünf Metern schießt Waldemar Gitzel mit links aufs Tor und trifft zum 3:2. Foto: nipko

Kreis Heinsberg Fußball-Kreisliga A: TuS Germania Kückhoven verliert die Tabellenführung an Wanderlust Süsterseel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kathrin Boehme

Wenn zwei der torgefährlichsten Mannschaften in der Kreisliga A aufeinander treffen, ist ein spannendes Spiel garantiert. Der SV Roland Millich empfing am sechsten Spieltag den SV Golk­rath. Wie erwartet wurde die Partie zu einem Offensivfeuerwerk: Mit 5:3 gewann Roland Millich, ein Spaziergang waren die 90 Minuten für den ehemaligen Bezirksligisten jedoch nicht. Die Mannschaft unter Trainer Nils Brandt startete gleich mit dem ersten Treffer ins Spiel. Waldemar Gizel traf nach acht Minuten für die Heimmannschaft. Der SV Golkrath konterte allerdings nur Momente später durch das vierte Saisontor von Daniel Demming (12.) – wiederum dicht gefolgt vom 2:1 durch Millichs Vladimir Hartmann (20.). Nach den schnellen Torschüssen gingen die Spieler erst einmal in einen Sparmodus, beide Mannschaften kehrten aber mit Druck aus der Pause zurück. Per Foulelfmeter erzielte Niklas Demming den erneuten Ausgleich (54.), die letzte halbe Stunde übernahm dann Millich das Spiel: Waldemar Gizel (59.) und Pascal Schostock (64.+87.) entschieden das Spiel. Zusätzlich zum Rückstand musste der SV Golkrath die letzten Minuten nach einer Roten Karte an Tobias Spoljaric zu zehnt verbringen und machte es Millich so ein wenig leichter. Roland Millich klettert dank der drei Punkte auf den dritten Tabellenplatz und macht es sich damit erst einmal wieder in der Spitzengruppe bequem.

Ganz oben hat sich zum ersten Mal in der Saison etwas verändert: Der TuS Germania Kückhoven muss seinen Platz an der Sonne aufgeben. Mit einem 2:2 beim Topspiel in Viktoria Waldenrath/Straeten kann der TuS seine Position nicht mehr halten. Die Mannschaft von Trainer Dirk Valley hatte gegen die Viktoria Mühe, überhaupt einen Punkt mitzunehmen. In der 77. Minute traf Sinan Kapar erst zum Ausgleich. Der TuS gibt die Tabellenführung damit an den FC Wanderlust Süsterseel ab, der gegen Kuckum mehr Probleme hatte als geplant.

Der mit bisher nur einem Punkt am Ende der Tabelle liegende SV Kuckum ging nach der Pause sogar in Führung, wodurch die Pflichtangelegenheit für Süsterseel zur Herausforderung wurde. Dank zwei Treffern von Nassier Laziz drehte der FC den Rückstand in den letzten Minuten noch zum 3:2-Sieg und kann sich nun über die Tabellenführung freuen.