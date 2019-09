Fußball : Germania Kückhoven bleibt an der Spitze

kreis heinsberg Kreisliga A: Sinan Kapar wird dank seines Treffers der Matchwinner für das Team von Dirk Valley.

Auch nach dem vierten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A behält Germania Kückhoven punktemäßig die weiße Weste: Gegen Germania Hilfarth tat sich die Mannschaft wie erwartet schwer, erarbeitete sich am Ende dennoch den 1:0-Sieg. Torschütze Sinan Kapar kann von den Kückhovenern als Mann des Spiels gefeiert werden, der dem Team von Trainer Dirk Valley den vierten Sieg im vierten Spiel in der noch jungen Saison bescherte. Ein Spaziergang war die Partie gegen Hilfarth allerdings nicht: Nach dem vierten Saisontor von Sinan Kapar in der 18. Minute übten die Gäste aus Hilfarth bis zum Ende Druck aus und brachten Hektik in ihr Spiel – worauf Kückhoven aber vorbereitet war und so gut gegenhielt.