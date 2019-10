Fußball : Fünfter Sieg in Folge: SV Roland Millich übernimmt Tabellenführung

Pascal Schostock traf in der Kreisliga A zum 1:0 für Roland Millich gegen SSV BW Kirchhoven. Das Spiel endete 3:0. Foto: August Kohlen

Kreis Heinsberg Fußball-Kreisliga A: Mit einem Arbeitssieg gegen Schlusslicht SSV Kirchhoven übernehmen die Roländer die Spitze. Germania Teveren II verliert gegen Kückhoven.

Von Michael Moser

So ziemlich zerrupft kam der aktuelle Spieltag in der Kreisliga A daher. Bereits am Donnerstag empfing die SVG Birgden/Langbroich/Schierwaldenrath den SV Niersquelle Kuckum. Am Ende setzten sich die Hausherren mit 4:1 Treffern durch und überholten die Nierskicker somit im Tabellenkeller. Am Freitag traf Germania Teveren II auf heimischer Asche auf den TuS Germania Kückhoven. Nach 90 Minuten setzten sich die favorisierten Gäste knapp mit 2:1 durch.

Teverens Coach Walter Marienfeld räumte die Niederlage fair ein, sagte nach dem Schlusspfiff aber auch: „Wenn man, wie wir, die sich bietenden Möglichkeiten nicht nutzt, darf man sich auch nicht wundern solch eine Partie zu verlieren. Zumal wir ja in Führung lagen.“ Da lag er richtig, denn Marcel Waschlowsky hatte die Reserve des Landesligisten nach acht Minuten in Führung gebracht. Dazu sagte Gäste-Trainer Dirk Valley: „In den ersten zehn Minuten hatten wir drei glasklare Einschussmöglichkeiten, und plötzlich liegst du hinten.“ Teverens Waschlowsky hätte beinahe per Fernschuss das 2:0 markiert, scheiterte aber an der Latte. Kückhoven nahm nun das Heft des Handelns in die Hand und glich durch einen verwandelten Strafstoß von Peter Opheiden aus: „Den Strafstoß kann man durchaus geben, manch ein Schiri hätte es vielleicht nicht getan“, analysierte Dirk Valley die Situation. Nach dem Seitenwechsel verlief das Spiel relativ ausgeglichen. Als es bereits nach einem Remis roch, war wieder einmal Sinan Kapar zur Stelle und traf aus rund 16 Metern zum Kückhovener 2:1: „Aber auch das zeichnet uns aus, eine Begegnung noch überraschend zu gewinnen“, freute sich Valley. Sein Gegenüber Walter Marienfeld sagte: „Genau das ist eben der Unterschied zwischen meiner jungen Truppe und einer Spitzenmannschaft. Die gewinnen so ein Ding.“

Aufs „Gewinnen“ versteht sich im Moment auch der SV Roland Millich. Im Stadion an der Gronewaldstraße setzte sich das Team von Spielertrainer Nils Brandt mit 3:0 gegen Schlusslicht SSV Kirchhoven durch. Damit hat Millich nach dem nunmehr fünften Sieg in Folge wieder die Tabellenspitze der Liga erklommen, wobei die beiden Verfolger aus Kückhoven und der FC Wanderlust Süsterseel jeweils noch eine Partie weniger gespielt haben. Doch das trübte die Freude der Roländer nicht, wie Co-Trainer Thomas „Tom Tom“ Schiffers, nach dem Spiel sagte. „Es war heute sicherlich ein Spiel der Kategorie Arbeitssieg. Gerade die erste Halbzeit verlief aus unserer Sicht etwas schleppend, da war es nicht so ganz dolle.“ Dieser Umstand hinderte Top-Torjäger Pascal Schostock jedoch nicht daran, mit seinem neunten Saisontreffer das 1:0 für die Platzherren zu markieren (19.). Die Vorentscheidung fiel dann in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte. Yannick Wersich traf zum 2:0, ein Knackpunkt, wie auch Schiffers meinte: „Das war sicherlich der perfekte Zeitpunkt, um letzte Zweifel zu beseitigen, wer den Platz als Sieger verlässt.“ Mit dem Treffer zum 3:0 rundete Kevin Rapp das Spiel ab (58.). Die immer noch sieglosen Kirchhovener verloren nicht nur die Punkte, sondern auch noch Spielertrainer Pascal Thora, der in der 78. Minute die Gelb-Rote Karte sah, und nächste Woche fehlen wird. Und so fuhren die Stadt-Heinsberger ohne Zähler und ohne eine echte zwingende Torchance nach Hause.