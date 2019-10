Kampfsport : Bundespräsident ehrt Kaan Cevahir

Hückelhoven Kampfsport: Der Kickboxtrainer wurde für sein soziales Engagement von Frank-Walter Steinmeier ausgezeichnet.

Kaan Cevahir ist ein viel beschäftigter Mann. Einen Großteil seiner Freizeit steckt der 29-Jährige in den Verein „AS-KA-DO“, bei dem er der zweite Vorsitzende ist. Der Kampfsportverein ist spezialisiert auf die koreanische Kampfkunst Taekwondo, seit einigen Jahren bietet Cevahir selbst dort auch ein Kickboxtraining an.

Sich einfach nur auf den Sport zu konzentrieren, das war Cevahir und dem Verein von der Gründung an zu wenig. Dafür ist ihm die soziale Bedeutung des Vereins viel zu wichtig. Stattdessen will er ein Kollektivbewusstsein schaffen, ein Miteinander, das vom gegenseitigen Austausch lebt, auch vom kulturellen. Denn es kommen Nachwuchssportler mit Wurzeln aus vielen verschiedenen Ländern zusammen, um die Kampfkünste zu erlernen.

Seit 2017 ist der Hückelhovener Verein zu einem Stützpunktverein des Programms „Integration durch Sport“ des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ernannt worden. So wird das Vereinsprojekt „Schul-Bank“ gefördert, von dem nicht nur die Schüler selbst, sondern auch ihre Eltern profitieren sollen. „Im Anschluss an unser Sporttraining bieten wir eine Hausaufgabenbetreuung für die Kinder an. Und während die Kleinen trainieren, können die Eltern in der Zeit einen Deutschkurs machen“, erklärt Cevahir die Hintergründe des Projektes.