Handball : Personalexperimente in der Landesliga

In der A-Jugend-Oberliga spielt der TV Erkelenz in der heimischen Halle gegen den SV Friedrichsfeld, während der Wegberger Nachwuchs zum SV Straelen reist. Die B-Jugend des ETV empfängt in der Oberliga die Gäste von ETB SW Essen, und in der Oberliga der C-Jugend trifft Erkelenz auf den bislang sieglosen TV Borken.